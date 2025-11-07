EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO
En familia y por la calle, así se celebran las fiestas de Beato Agno
ISABEL SAUCO
Acogedoras, familiares y muy divertidas. Así volvieron a ser las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario que estuvieron organizadas por la Comisión de Festejos del Barrio Beato Agno.
Así, el pregón corrió a cargo de Juanjo Pardo, Pepe Mateo y Pedro Andrés, los pregoneros de los huevos fritos, y a lo largo de los tres días se sucedieron los actos como concursos varios, toros embolados, y el Sidra-Fest. La música corrió a cargo de Dj’s, el Dúo Imperial, patrocinado por la comarca, y Flashbak, con la colaboración del Ayuntamiento de Gallur. También se pudo degustar una merienda donada por la tienda Erika y bocadillos de longaniza patrocinados por Bopepor. El público infantil disfrutó de cabezudos, hinchables y una fiesta taurina con La Asociata y encierro infantil. Además, el día grande hubo misa, procesión y subida hasta la replaceta con los Danzantes Infantiles y Dulzaineros y se repartieron chucherías gentileza de la Asociación de Mujeres María Domínguez.
- La DGT estrena tres nuevos radares en una transitada autovía de Aragón
- La nueva Romareda, a toda máquina: el Gol Sur gana altura y comienzan a intuirse la tribuna Este y el Gol Norte
- Malestar entre las familias del Grande Covián de Zaragoza por tener en sus aulas a un profesor condenado por malos tratos: 'Es inconcebible
- Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: 'Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar
- La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias en Aragón: estos son los pueblos donde lloverá más
- Un gigante de la bisutería dice adiós a Zaragoza: liquidación por cierre y descuentos del 50% en 'absolutamente todo
- BonÀrea traslada una céntrica tienda de Zaragoza: esta es su nueva ubicación
- De encajar más de dos goles por partido a ser el portero con más paradas: el resurgir de Joan Femenías en Portugal