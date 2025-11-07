En familia y por la calle, así se celebran las fiestas de Beato Agno

Acogedoras, familiares y muy divertidas. Así volvieron a ser las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario que estuvieron organizadas por la Comisión de Festejos del Barrio Beato Agno.

Así, el pregón corrió a cargo de Juanjo Pardo, Pepe Mateo y Pedro Andrés, los pregoneros de los huevos fritos, y a lo largo de los tres días se sucedieron los actos como concursos varios, toros embolados, y el Sidra-Fest. La música corrió a cargo de Dj’s, el Dúo Imperial, patrocinado por la comarca, y Flashbak, con la colaboración del Ayuntamiento de Gallur. También se pudo degustar una merienda donada por la tienda Erika y bocadillos de longaniza patrocinados por Bopepor. El público infantil disfrutó de cabezudos, hinchables y una fiesta taurina con La Asociata y encierro infantil. Además, el día grande hubo misa, procesión y subida hasta la replaceta con los Danzantes Infantiles y Dulzaineros y se repartieron chucherías gentileza de la Asociación de Mujeres María Domínguez.