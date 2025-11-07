La Gala del Deporte cierra con la medalla de oro

Gallur celebró el domingo 19 de octubre la Gala del Deporte, dentro de la programación de Fiestas de la Juventud 2025. Este evento, organizado por la Concejalía de Deportes, premia la trayectoria de los deportistas galluranos que mediante su esfuerzo, interés, constancia, trabajo… demuestran su valía como personas y como deportistas, y que son activos en cualquier aspecto de la vida que se propongan.