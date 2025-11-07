Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ORGANIZADA POR LA CONCEJALÍA DE DEPORTES

La Gala del Deporte cierra con la medalla de oro

Siete deportistas galluranos y el CD Gallur fueron galardonados por sus logros. | ISABEL SAUCO

ISABEL SAUCO

GALLUR

Gallur celebró el domingo 19 de octubre la Gala del Deporte, dentro de la programación de Fiestas de la Juventud 2025. Este evento, organizado por la Concejalía de Deportes, premia la trayectoria de los deportistas galluranos que mediante su esfuerzo, interés, constancia, trabajo… demuestran su valía como personas y como deportistas, y que son activos en cualquier aspecto de la vida que se propongan.

