ENCUENTRO DE RONDALLAS
El Grupo de Pulso y Púa de Figueruelas actúa en La Muela
El Grupo Pulso y Púa de Figueruelas participa el domingo 16 de noviembre en el II Encuentro de Rondallas de La Muela que se celebra a las 12.00 horas en la Casa de Cultura. Con ellos, las otras rondallas participantes son Rondalla Orache de Monegrillo, Rondalla Ciudad de Borja, Asociación Cultural Aires del Jalón de Calatorao, y Asociación Cultural Gil Tarín de La Muela.
- La DGT estrena tres nuevos radares en una transitada autovía de Aragón
- La nueva Romareda, a toda máquina: el Gol Sur gana altura y comienzan a intuirse la tribuna Este y el Gol Norte
- Malestar entre las familias del Grande Covián de Zaragoza por tener en sus aulas a un profesor condenado por malos tratos: 'Es inconcebible
- Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: 'Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar
- La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias en Aragón: estos son los pueblos donde lloverá más
- Un gigante de la bisutería dice adiós a Zaragoza: liquidación por cierre y descuentos del 50% en 'absolutamente todo
- BonÀrea traslada una céntrica tienda de Zaragoza: esta es su nueva ubicación
- De encajar más de dos goles por partido a ser el portero con más paradas: el resurgir de Joan Femenías en Portugal
Oviedo: una navidad para sentir, saborear y descubrir
Un proyecto de Ayuntamiento de Oviedo
Tres destinos donde el sol no se esconde
Un proyecto de Sercotel