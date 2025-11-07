El Grupo de Pulso y Púa de Figueruelas actúa en La Muela

El Grupo Pulso y Púa de Figueruelas participa el domingo 16 de noviembre en el II Encuentro de Rondallas de La Muela que se celebra a las 12.00 horas en la Casa de Cultura. Con ellos, las otras rondallas participantes son Rondalla Orache de Monegrillo, Rondalla Ciudad de Borja, Asociación Cultural Aires del Jalón de Calatorao, y Asociación Cultural Gil Tarín de La Muela.