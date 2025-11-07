CURSOS Y CLASES
De la guitarra al arte escénico, nunca es tarde
LA CRÓNICA
Con la llegada del nuevo curso, Luceni vuelve a llenarse de actividad y talento gracias a una amplia oferta cultural promovida desde el ayuntamiento y diferentes asociaciones o movimientos vecinales.
Entre las propuestas destacan las clases de guitarra, bandurria y laúd, impartidas por Sergio Aso, abiertas a todos los niveles y edades. Estas sesiones permiten continuar fomentando el aprendizaje musical en el municipio y mantener vivas las tradiciones musicales aragonesas.
Asimismo, se pone en marcha una nueva edición de las clases de teatro, que este año correrán a cargo de Javier Vázquez. Las sesiones tendrán lugar los miércoles, con una duración de hora y media, comenzando el 15 de octubre. Una oportunidad perfecta para descubrir el arte escénico, mejorar la expresión y compartir una experiencia divertida en grupo.
Junto a estas iniciativas, también se preparan las clases de música y jota, que completan la programación cultural de otoño, pensada para todas las edades y niveles. En la Escuela de Música Emiliano Garcés Elorri se imparten clases de lenguaje musical, instrumento viento madera, viento metal, percusión y música y movimiento, esta última destinada a los más pequeños como un acercamiento a la música. Y por supuesto, la fantástica Banda de Música Municipal continúa con sus ensayos con el nuevo repertorio de cara a esta temporada. En cuanto a la Escuela de Jota prepara a quien esté dispuesto a aprender a bailar nuestro baile tradicional todos los sábados por la mañana.
El ayuntamiento invita a todos los vecinos y vecinas a participar en estas actividades que contribuyen a dinamizar la vida cultural del municipio y a seguir construyendo comunidad a través del arte y la música. Inscripciones abiertas en el Ayuntamiento de Luceni.
