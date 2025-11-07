Cuando hacerse mayor también tiene género

La Comarca Ribera Alta del Ebro organizó el viernes 19 de septiembre la Jornada de Formación de Juntas de Asociaciones de Personas Mayores en Remolinos. La temática fue envejecimiento y género, y se reflexionó, de forma cercana y vivencial, sobre cómo las ideas que hemos aprendido sobre lo que es «ser hombre y ser mujer» han influido en nuestra forma de cuidarnos y en cómo vivimos la vejez.

Santiago Boira, psicólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza, participó en la jornada. | SERVICIO ESPECIAL

Para ello, se contó, en primer lugar, con la colaboración de Santiago Boira, psicólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza, para posteriormente analizar en pequeños grupos cómo las características de esta etapa de la vida colisionan con los pilares de la masculinidad tradicional, en diferentes áreas, como la salud física y mental, y en nuestras relaciones familiares y sociales.