COMPROMISO CON LA NATURALEZA
El hombre que sembró pinos y cosechó cariño
LA CRÓNICA
La Asociación Amigos del Vino F.J. Giménez Lara celebró un emotivo homenaje a Luis Supervía, por su compromiso y entrega, durante los últimos años, al cuidado de los pinos plantados en el monte de Remolinos.
El proyecto comenzó en el año 2013, cuando en colaboración con el Ayuntamiento de Remolinos, la asociación impulsó la plantación de más de un centenar de pinos, con la intención de crear un espacio verde. Hasta la fecha se han ido haciendo varias repoblaciones como una actividad más de la asociación. Luis, al jubilarse, asumió la tarea de cuidar los árboles, regarlos y vigilar su crecimiento. Gracias a su dedicación se puede decir hoy que el Bosque del Vino es una realidad.
La jornada comenzó con una excursión al bosque. Las personas asistentes regaron los pinos bajo su dirección para aprender y poder hacer el relevo generacional. Después hubo una comida fraternal en el pabellón, con un buen rancho.
