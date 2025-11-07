INSTITUTO
El IES Conde Aranda sopla 50 velas en comunidad
LA CRÓNICA
ALAGÓN
El Instituto Conde Aranda de Alagón comenzó el viernes 17 de octubre las actividades conmemorativas de su 50 aniversario con la colocación de una pancarta en la fachada del centro.
Para conmemorar tan señalada efeméride, durante todo el curso se llevarán a cabo en el centro educativo concursos literarios, de artes plásticas, jornadas científicas y deportivas, mesas redondas, cinefórum, y otras actividades dirigidas a toda comunidad educativa que haya tenido relación con el instituto.
