FIESTA DE LA JUVENTUD
Los jóvenes lo dan todo en Sobradiel
LA CRÓNICA
Sobradiel celebró en octubre sus fiestas de las juventud, en las que a pesar del mal tiempo se realizaron la gran mayoría de los actos, y se disfrutó al máximo de todas las actividades programadas. El pistoletazo de salida fue la gala de quintos, en la que se despidió a la quinta del 2007 y se dio la bienvenida a la quinta del 2008.
El colofón de las fiestas de la juventud fue la celebración de Halloween. Se realizó el tercer pasaje del terror con la temática de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, con gran acogida tanto de niños como de mayores, quienes pasaron un rato terrorífico. También hubo un increíble concurso de disfraces con un nivel espectacular, una cena terrorífica, masterclass de Thriller a cargo de David Tornos, y discomóvil con DJ David Tornos y Dj Karantxa.
