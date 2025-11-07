ENCUENTRO LITERARIO
Unos jóvenes piratas abordan la biblioteca de Remolinos
LA CRÓNICA
Con motivo del Día de la Biblioteca, el pasado 24 de octubre la Biblioteca de Remolinos tuvo el placer de recibir el espectáculo El último abordaje de Morgan el Invencible de Daniel Tejero y Roberto Malo que fue un triunfo total. La actividad conectó con todo el mundo: desde los más pequeños del colegio Alfredo Muiños hasta los adultos acompañantes. Se notaba que la historia de este Morgan tenía chispa. Entre risas, aventuras y, seguro, algún que otro ¡Arrr!, la biblioteca se llenó de un ambiente vibrante y divertido.
Un diez para la Comarca Ribera Alta del Ebro por patrocinarlo y a la biblioteca municipal por organizarlo para el alumnado. Celebrar el Día de la Biblioteca con este toque pirata y ver a niños y mayores disfrutando a la par es justo lo que se necesita.
- La DGT estrena tres nuevos radares en una transitada autovía de Aragón
- La nueva Romareda, a toda máquina: el Gol Sur gana altura y comienzan a intuirse la tribuna Este y el Gol Norte
- Malestar entre las familias del Grande Covián de Zaragoza por tener en sus aulas a un profesor condenado por malos tratos: 'Es inconcebible
- Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: 'Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar
- La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias en Aragón: estos son los pueblos donde lloverá más
- Un gigante de la bisutería dice adiós a Zaragoza: liquidación por cierre y descuentos del 50% en 'absolutamente todo
- BonÀrea traslada una céntrica tienda de Zaragoza: esta es su nueva ubicación
- De encajar más de dos goles por partido a ser el portero con más paradas: el resurgir de Joan Femenías en Portugal