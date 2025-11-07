Unos jóvenes piratas abordan la biblioteca de Remolinos

Con motivo del Día de la Biblioteca, el pasado 24 de octubre la Biblioteca de Remolinos tuvo el placer de recibir el espectáculo El último abordaje de Morgan el Invencible de Daniel Tejero y Roberto Malo que fue un triunfo total. La actividad conectó con todo el mundo: desde los más pequeños del colegio Alfredo Muiños hasta los adultos acompañantes. Se notaba que la historia de este Morgan tenía chispa. Entre risas, aventuras y, seguro, algún que otro ¡Arrr!, la biblioteca se llenó de un ambiente vibrante y divertido.

Un diez para la Comarca Ribera Alta del Ebro por patrocinarlo y a la biblioteca municipal por organizarlo para el alumnado. Celebrar el Día de la Biblioteca con este toque pirata y ver a niños y mayores disfrutando a la par es justo lo que se necesita.