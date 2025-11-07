XIII ENCUENTRO DE ENCAJERAS
Las labores artesanales se ponen de moda
LA CRÓNICA
Remolinos celebró el domingo 26 de octubre el XIII Encuentro de Encajeras con la participación de más de 180 amantes de las labores artesanales que se reunieron para compartir y disfrutar de los trabajos realizados. Encajeras de municipios de la Comarca Ribera Alta del Ebro como Alagón, de la Comarca de las Cinco Villas como Ejea y Pinsoro, de zonas cercanas de Logroño y Navarra como Cascante o Azagra, y de la Asociación Artebpar de Zaragoza que son unos de los grupos más numerosos.
Se pudo disfrutar de la exposición de labores del Grupo de Encaje y del taller de vainicas de Remolinos. También destacó la asistencia de cuatro hombres realizando labores a los que se les hizo un homenaje, para incentivar la participación masculina.
Fue una mañana fantástica de convivencia entre personas a las que les gusta el encaje y las labores.
Desde el grupo de encajeras de Remolinos dan las gracias al ayuntamiento, a las asociaciones locales, y a todas las empresas y personas que colaboraron en la realización del encuentro.
