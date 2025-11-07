Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

XIII ENCUENTRO DE ENCAJERAS

Las labores artesanales se ponen de moda

Más de 180 amantes de las labores artesanales se reunieron en Remolinos. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

REMOLINOS

Remolinos celebró el domingo 26 de octubre el XIII Encuentro de Encajeras con la participación de más de 180 amantes de las labores artesanales que se reunieron para compartir y disfrutar de los trabajos realizados. Encajeras de municipios de la Comarca Ribera Alta del Ebro como Alagón, de la Comarca de las Cinco Villas como Ejea y Pinsoro, de zonas cercanas de Logroño y Navarra como Cascante o Azagra, y de la Asociación Artebpar de Zaragoza que son unos de los grupos más numerosos.

Exposición de labores del Grupo de Encaje y del taller de vainicas de Remolinos.

Se pudo disfrutar de la exposición de labores del Grupo de Encaje y del taller de vainicas de Remolinos. También destacó la asistencia de cuatro hombres realizando labores a los que se les hizo un homenaje, para incentivar la participación masculina.

Fue una mañana fantástica de convivencia entre personas a las que les gusta el encaje y las labores.

Desde el grupo de encajeras de Remolinos dan las gracias al ayuntamiento, a las asociaciones locales, y a todas las empresas y personas que colaboraron en la realización del encuentro.

