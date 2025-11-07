MUNDIAL JUNIOR DE KITESURF
La Loteta, anfitrión del mundial 2026
LA CRÓNICA
LUCENI
El embalse de La Loteta acogerá el próximo año una de las pruebas del mundial junior de kitesurf. Así lo anunciaron el pasado 19 de octubre en las playas de Luceni la directora general de Deporte del Gobierno aragonés, Cristina García, el presidente de la Federación Aragonesa de Vela, Miguel Sánchez, el responsable del campeonato del mundo GK Global Kideboarding Association, Álvaro Onieva, y directivos del Club Kitesurf La Loteta, durante el acto de homenaje a los tres jóvenes del club que se clasificaron entre los diez primeros en el Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf celebrado este mes de septiembre en Tarifa.
