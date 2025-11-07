Luceni se pone en movimiento con nuevas actividades

Luceni vuelve a ponerse en movimiento con el inicio del curso deportivo 2025/2026, dentro de la amplia programación ofrecida por el Servicio Comarcal de Deportes de la Ribera Alta del Ebro.

Este año, la oferta incluye una variada selección de actividades pensadas para todas las edades y niveles:

Todas las actividades se desarrollan en el Polideportivo José Soria y están dirigidas por monitores especializados, con el objetivo de fomentar la actividad física, el bienestar y la convivencia entre los vecinos del municipio.

El Ayuntamiento de Luceni anima a todos los vecinos y vecinas a participar en esta nueva temporada deportiva que combina salud, diversión y vida activa.