FESTEJOS PATRONALES
Marlofa celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario
LA CRÓNICA
Marlofa celebró en octubre sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Los actos comenzaron el viernes 3 con la puesta de pañuelos a los niños y niñas nacidos en 2024, el pregón a cargo de la Peña El Vaticano, y el desfile de carrozas por las calles con la charanga Los de la vaca, para finalizar la jornada con la actuación de la orquesta Nueva Alaska.
El sábado hubo almuerzo matinal, petanca, mansicos, suelta de vaquillas, hinchables, pasacalles con charanga y cabezudos, y la actuación del grupo Las Divas del Pop. El domingo se celebró la procesión y misa en honor a Nuestra Señora del Rosario, seguida de vermut popular, y por la tarde nueva suelta de vaquillas, y pasacalles con charanga y cabezudos.
El lunes terminaron las fiestas con un rancho popular, última suelta de vaquillas, actuación musical del grupo Los Vip, y fuegos artificiales. El broche de oro para unos días llenos de alegría.
