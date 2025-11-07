Los mayores se mueven para seguir siendo muy activos

El Ayuntamiento de Pedrola, a través de la Concejalía de Derechos Sociales e Igualdad, organizó el 20 de octubre la VI Jornada del Mayor con el objetivo de promover el bienestar físico y social de las personas mayores del municipio, así como reforzar su participación activa en la vida comunitaria.

Por la mañana, se realizó una sesión de gimnasia en el Parque de Mayores, seguida de un desayuno saludable con charla de la nutricionista Lorena Logroño, y la actividad Biblioteca Humana a cargo del vecino Antonio Gracia. La jornada finalizó por la tarde con un taller sobre manejo del teléfono móvil en el Centro Social.