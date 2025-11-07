Mueve ficha en la Tarde de Juegos

En octubre arrancó en la Biblioteca de Luceni una nueva temporada de la Tarde de Juegos que tiene lugar todos los jueves en horario de 17.15 a 18.30 horas. Es una actividad dirigida a niños cursando educación primaria en la que cada semana un juego es el protagonista con partidas guiadas. Además del juego principal, los asistentes pueden disfrutar del resto de juegos de mesa y puzzles de los que la biblioteca tiene en su fondo.

Como en años anteriores está resultando un éxito con una numerosa participación de los niños durante las sesiones. Un punto de encuentro para ellos en el municipio en esta época del año que anochece tan temprano.

Por otro lado, durante noviembre también se pondrá en marcha la Coleteca en colaboración con el colegio para comenzar las visitas de los alumnos a la biblioteca. Asimismo, ya está en marcha el Concurso de Tarjetas Navideñas que están llevando a cabo en el colegio, y que durante las navidades se darán a conocer los ganadores y se expondrán los trabajos en la biblio.