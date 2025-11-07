PREVIA AL ENCUENTRO COMARCAL
Las mujeres protagonizan varios talleres creativos
LA CRÓNICA
El Centro Comarcal de Servicios Sociales va a desarrollar en los meses de noviembre y diciembre unos talleres preparativos del Encuentro Comarcal de Mujeres que tendrá lugar en la primera mitad del 2026. Estos talleres van dirigidos a asociaciones de mujeres, son totalmente gratuitos, y tendrán diferentes temáticas de interés. Es necesaria la inscripción previa para poder asistir a los mismos.
El primero fue un taller de podcast que se realizó el martes 4 de noviembre en la sede de la Asociación de Personas Mayores de Cabañas de Ebro.
El miércoles 26 de noviembre la sede de la Asociación de Mujeres de Gallur acogerá el taller de creación artística Todas somos piezas de un todo común, que consistirá en la creación textil de un panal de abejas.
Y los días 4 y 11 de diciembre, en la sede de la Comarca Ribera Alta del Ebro en Alagón, se va a realizar un taller de cine mudo con Las Marys de improvisación y actuación, que culminará con la grabación de un corto.
