Música, cine, letras y arte se dan cita en ‘Enriberados’

La Comarca Ribera Alta del Ebro pone en marcha Enriberados, un programa cultural con la colaboración de los ayuntamientos de Alcalá de Ebro, Boquiñeni, Cabañas de Ebro, La Joyosa-Marlofa y Luceni, que se llevará a cabo durante los meses de noviembre y diciembre de 2025. En esta primera edición, Enriberados ofrecerá propuestas de música, cine, creación, letras y artes escénicas para todos los públicos.

El objetivo es aunar esfuerzos con los municipios y ofrecer a la ciudadanía un programa cultural complementario de alcance comarcal que aporte diversidad y calidad, visibilice a los creadores actuales, y promueva la participación de todo tipo de públicos. Esta primera edición se desarrollará en cinco municipios, y se espera llegar al resto de localidades en futuras ediciones.

Con el nombre de Enriberados se ha pretendido hacer un guiño a los vecinos y vecinas de los municipios que conforman la Comarca. Tanto la ribera del Ebro como la del río Jalón fueron señaladas por una mayoría de los participantes en la encuesta cultural comarcal como una de las señas más claras de su identidad, y su entorno como uno de los enclaves más importantes y diferenciales respecto a otras comarcas vecinas. Con este concepto plural, que acoge a las dos riberas, ha jugado la artista, ilustradora y muralista Jesana Motilva, autora de la imagen gráfica del programa.

Programación

La programación se ha articulado en torno a los cinco grandes ámbitos culturales que fueron más demandados por los participantes en la encuesta cultural comarcal lanzada en el mes de mayo de este año. La música del Grupo Marfil, con un repertorio de los 80 hasta hoy, abrirá el programa acompañando a la Asociación de Danzantes de Boquiñeni, que celebrará el próximo sábado 8 de noviembre su X Concentración de Danzantes con distintas actividades. El cine estará presente en La Joyosa-Marlofa el viernes 14 de noviembre, escenario de Mi primer festival de cine de animación infantil, un proyecto de la Asociación Cultural Modiband, y una experiencia cinematográfica única para disfrutar en familia de un auténtico festival que se celebra simultáneamente en otros municipios españoles.

Para los más creativos, el sábado 29 de noviembre se realiza un taller sobre la artesanía del cuero impartido por Cuericos. La historiadora Marisancho Menjón Ruiz hablará de su novela El Grupo de Roda y de patrimonio aragonés el lunes 15 de diciembre en Alcalá de Ebro.

Y para cerrar el año, el 21 de diciembre en Luceni se ofrece el espectáculo escénico familiar Diminutivo de la compañía aragonesa Títeres sin Cabeza, especializada en teatro de títeres y objetos, que en 2025 celebra 15 años de trayectoria.