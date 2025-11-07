Música y diversión para las fiestas de la juventud

Las fiestas de la juventud de Gallur tomaron el relevo a las del Beato Agno, de manera que el fin de semana del 17 y 18 de octubre, desde la Concejalía de Juventud se organizaban actos diversos para deleite de los jóvenes.

El sábado 18, el espectáculo infantil Camaleón de la compañía Chupilandia marcó el inicio de los festejos. Posteriormente, se desarrolló el pregón a cargo de las Majas de Fiestas 2025, seguido de pasacalles hasta el pabellón y la comida popular de paella. En la sobremesa hubo café concierto con el Dúo Palenzuela, y en el descanso bingo. Por la tarde, se jugaron un torneo de futbolín y de tenis de mesa, y música de DJ Luis Belsué. Por la noche, tuvo lugar una cena popular, dando paso a un concierto a cargo Dúo Palenzuela, y a continuación DJ Luis Belsué, DJ Yeray y DJ Zeús.

La mañana del domingo comenzó con hinchables para los más pequeños, seguida de la Gala del deporte y, por la tarde, la proyección de Lilo y Stich 2025 que cerró las fiestas.