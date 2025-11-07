Paseos solidarios por la Vía Vieja

Más de 400 personas participaron el domingo 2 de noviembre en el I Memorial César Gascón Asalto a la Vía Vieja organizado por el club Running Alagón en recuerdo a su compañero y amigo fallecido este año. La prueba era solidaria y todo lo recaudado fue a beneficio de la fundación MD Anderson Cáncer Center.

El evento comenzó con una carrera, siguió con una andada y terminó con las carreras infantiles. Tras la carrera, el club Running Alagón realizó un homenaje a César Gascón dedicándole unas palabras y entregando un detalle a su familia. Además, hubo hinchables para los más pequeños, música, y sorteo de regalos entre los participantes gracias a los patrocinadores.