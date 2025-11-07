EL 15 DE NOVIEMBRE FINALIZA EL PLAZO
Pedrola convoca la novena edición de los Premios RSE
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Pedrola, junto con la Dirección General de Política Económica del Gobierno de Aragón, ha convocado la IX Edición de los Premios de Responsabilidad Social Empresarial Pedrola 2025.
Los galardones cuentan con dos categorías: Premio de Responsabilidad Social Empresarial RSE, y Premio a la mejor iniciativa RSE. Las candidaturas se deben presentar en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Pedrola hasta el sábado 15 de noviembre.
La entrega de los premios se realizará en el transcurso de una cena de gala benéfica que se celebrará en el Palacio de Villahermosa de Pedrola.
Los premios de Responsabilidad Social Empresarial Pedrola 2025 tienen un carácter comarcal, por lo que además de invitar a la participación a las empresas ubicadas o que operan en el término municipal de Pedrola se extiende la invitación a las empresas ubicadas o que operan en la Comarca Ribera Alta del Ebro.
