Pedrola mejorará servicios públicos con los ingresos de las renovables

El Ayuntamiento de Pedrola obtendrá ingresos de los proyectos de renovables asociados a la construcción de un campus de centros de datos en Luceni, tras la firma de un convenio de colaboración con el Grupo Samca, que también han rubricado los consistorios de Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón.

Según los convenios, Samca se compromete a no incluir en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) las actuaciones que realice sobre instalaciones de generación de energía renovable previstas en el proyecto que tendría como consecuencia la exención del pago de impuestos a los tres municipios afectados.

La principal consecuencia es que el Grupo Samca tendrá que pagar el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO), mientras que Molinos del Ebro, otra de las firmas de la operación, deberá abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de Características Especiales y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a los tres municipios afectados.

De esta manera, los ayuntamientos de Pedrola, Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón percibirán, en conjunto, entre siete y ocho millones de euros, que permitirán seguir manteniendo los servicios públicos sin subir los impuestos a la ciudadanía.

La firma de estos convenios no solo suponen un importante y positivo acuerdo para la recaudación municipal, sino que es un acuerdo histórico en Aragón, alcanzado gracias a la lucha de los municipios afectados y encabezada por la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges, por la que por primera vez una empresa del sector de las renovables a la que el Gobierno de Aragón iba a autorizar a no pagar impuestos a los ayuntamientos, ha decidido de forma voluntaria acceder a las pretensiones de la localidades afectadas. Además abre camino a otros municipios con proyectos similares.