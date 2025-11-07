FESTEJOS DEL PILAR
Pedrola se vuelca durante las fiestas en las tradiciones
Pedrola celebró en octubre las fiestas del Pilar 2025, que comenzaron con el pregón y el chupinazo desde el balcón del ayuntamiento, el tradicional pasacalles, el pregón infantil en el parque del Tío Gregorio a cargo del Consejo de Infancia y Adolescencia, y la puesta del cachirulo a la Virgen del Pilar por el grupo Las Flores del Cabezo. El 12 de octubre se realizó la romería hasta la Ermita Virgen del Pilar con el grupo Aires de Pedrola, seguida de misa baturra y ofrenda de flores. También hubo un vermú solidario a beneficio de Aspanoa.
Además, Pedrola contó con festejos taurinos con encierros diarios por la mañana y, por la tarde, y dos toros de ronda, entre los actos más destacados y programación musical en la carpa municipal con el grupo Jadei, las orquestas La Pasarela y La Fania y el dúo Estallido, y el tradicional concurso de tapas.
