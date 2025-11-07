TALLER SOS EMOCIONAL
Primeros auxilios para mentes jóvenes
LA CRÓNICA
El CPI María Domínguez de Gallur acogió el 20 de octubre el taller SOS emocional: primeros auxilios para el bienestar emocional en jóvenes en el que participaron 45 alumnos de 2º y 3º ESO. Los objetivos de esta actividad son: sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de cuidar su bienestar emocional; el desarrollo de habilidades emocionales y sociales: expresión emocional, promover empatía y respeto, etc; estrategias de intervención y autocuidado; y reducción de estigma y promoción de apoyo profesional.
Esta formación es ofertada gratuitamente por el Instituto Aragonés de Juventud, ha sido gestionada y organizada por el Servicio Comarcal de Juventud, y fue impartida por la psicóloga Isabel Abenia. Los participantes valoraron positivamente el taller y la temática trabajada.
