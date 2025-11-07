DESDE PRIMARIA HASTA LA ESO
El programa deportivo escolar ya está en marcha
LA CRÓNICA
RIBERA ALTA DEL EBRO
El Servicio Comarcal de Deportes va a lanzar a los centros escolares el programa escolar comarcal para este curso 2025/26. Este programa cuenta con las tradicionales actividades de piragüismo escolar, olimpiadas, y multideporte en tú cole, y algunas novedosas como atletismo divertido, charlas con deportistas destacados y, este año, taller de ajedrez.
Este es el primer año que se ha conseguido lanzar una programación que abarque todos los cursos desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO. Luego los centros escolares son los encargados de decidir en qué actividades están interesados en participar, pudiendo inscribirse en todas las actividades si hay demanda.
