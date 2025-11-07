Los pueblos de la ribera se lo pasan de miedo

Los pueblos de la Ribera Alta del Ebro disfrutaron un año más de la fiesta de Halloween con gran cantidad de actividades terroríficas y divertidas. Como es tradición, los más pequeños se disfrazaron y salieron a recorrer las casas en busca de caramelos. Muchos vecinos participaron en la fiesta decorando sus fachadas, y en algunos pueblos se premió a las mejores. También se realizó en la mayoría de las localidades el pasaje del terror con diferentes temáticas, una propuesta que cada año tiene más éxito. Y no faltaron las historias de miedo, ni las sesiones de música más aterradoras.

Grisén. | SERVICIO ESPECIAL