HALLOWEEN
Los pueblos de la ribera se lo pasan de miedo
LA CRÓNICA
ALAGÓN
Los pueblos de la Ribera Alta del Ebro disfrutaron un año más de la fiesta de Halloween con gran cantidad de actividades terroríficas y divertidas. Como es tradición, los más pequeños se disfrazaron y salieron a recorrer las casas en busca de caramelos. Muchos vecinos participaron en la fiesta decorando sus fachadas, y en algunos pueblos se premió a las mejores. También se realizó en la mayoría de las localidades el pasaje del terror con diferentes temáticas, una propuesta que cada año tiene más éxito. Y no faltaron las historias de miedo, ni las sesiones de música más aterradoras.
- La DGT estrena tres nuevos radares en una transitada autovía de Aragón
- La nueva Romareda, a toda máquina: el Gol Sur gana altura y comienzan a intuirse la tribuna Este y el Gol Norte
- Malestar entre las familias del Grande Covián de Zaragoza por tener en sus aulas a un profesor condenado por malos tratos: 'Es inconcebible
- Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: 'Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar
- La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias en Aragón: estos son los pueblos donde lloverá más
- Un gigante de la bisutería dice adiós a Zaragoza: liquidación por cierre y descuentos del 50% en 'absolutamente todo
- BonÀrea traslada una céntrica tienda de Zaragoza: esta es su nueva ubicación
- De encajar más de dos goles por partido a ser el portero con más paradas: el resurgir de Joan Femenías en Portugal
Oviedo: una navidad para sentir, saborear y descubrir
Un proyecto de Ayuntamiento de Oviedo
Tres destinos donde el sol no se esconde
Un proyecto de Sercotel