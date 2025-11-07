‘RecoLectores’ anima a leer a todo el mundo

El proyecto RecoLectores de la Biblioteca Municipal de Alagón ha sido elegido como uno de los 10 mejores proyectos de todos los presentados en España en la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner que organiza el Ministerio de Cultura. La biblioteca ya había sido premiada en otras 19 ocasiones, pero nunca había conseguido uno de los 10 premios especiales que otorga 10.000 euros a los mejores proyectos de animación a la lectura en municipios de menos de 50.000 habitantes.

La bibliotecaria de Alagón, Inma Callén, ha mostrado su satisfacción por este premio «ya que se destinará a la adquisición de libros y mobiliario para la biblioteca, y todos los lectores que nos visitáis podréis disfrutar de más novedades literarias, tanto para infantil, jóvenes y adultos. Es un premio de todos y para todos». También ha querido dar las gracias «a todas las personas y entidades que participáis, colaboráis y formáis parte de nuestra comunidad lectora que habéis hecho posible este reconocimiento».

Encuentro entre generaciones

El proyecto presentado recoge todas las actividades que se han realizado desde el mes de junio de 2024 a mayo de 2025, dirigidas al público infantil, juvenil o familiar, pero también a las personas mayores para que la biblioteca se convierta así en punto de encuentro y convivencia entre distintas generaciones, como explica la bibliotecaria: «En la biblioteca nos gusta sentirnos RecoLectores: reunimos, atesoramos, juntamos personas, diversas y variadas, cuantas más mejor, para hacerlas descubrir y sentir la magia de las palabras y convertirlas así en lectoras y lectores. Para eso, sembramos con ilusión nuestras semillas de cuento: lecturas en voz alta, sesiones de narración oral, clubes de lectura, teatros, talleres… actividades distintas con un objetivo único: crear y consolidar el hábito de la lectura».

Desde la biblioteca se organizan gran cantidad de actividades. Se intenta ofrecer al menos una actividad a cada uno de los distintos niveles educativos de los centros escolares. Se han realizado talleres y encuentros con ilustradores como Alberto Gamón, Elisa Arguilé, Edu Flores, Canizales o Luis Orús; cuentacuentos con Charraire cuenteras, Roberto Malo y Daniel Tejero, Lü de Lürdes, Sherezade Bardají o Soraya Herráez de Unpuntocurioso, entre otros; espectáculos teatrales con Almozandia, música y narración oral con Pato Badián y Cristina Verbena, talleres de escritura con Daniel Nesquens, recitales y talleres de poesía, conferencias, presentaciones de libros, etc. Además, se organizan distintos concursos: marcapáginas, Navidad, fotografía, supersectores, y desde hace trece años hay un club de lectura para adultos. También se organizan en la localidad dos acontecimientos literarios importantes como son el Festival Aragón Negro, y el Salón del Libro Infantil Villa de Alagón. De este modo se logra que la lectura pueda llegar a todo tipo de lectores, sin importar edades, géneros o gustos, dándoles diversas opciones.