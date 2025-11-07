Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ANIMACIÓN

Un recreo diferente en los centros comarcales

Un recreo diferente en los centros comarcales

Un recreo diferente en los centros comarcales

Con el inicio del nuevo curso, el programa Recreos Diferentes del Servicio Comarcal de Juventud vuelve a los centros educativos de secundaria de la comarca. Desde el día 3 de octubre, un monitor dinamiza a la comunidad educativa y ofrece alternativas socioeducativas al alumnado en el horario del recreo. El objetivo de esta iniciativa es animar a los alumnos y alumnas de los centros de la Comarca Ribera Alta durante los tiempos de descanso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents