Un recreo diferente en los centros comarcales

Con el inicio del nuevo curso, el programa Recreos Diferentes del Servicio Comarcal de Juventud vuelve a los centros educativos de secundaria de la comarca. Desde el día 3 de octubre, un monitor dinamiza a la comunidad educativa y ofrece alternativas socioeducativas al alumnado en el horario del recreo. El objetivo de esta iniciativa es animar a los alumnos y alumnas de los centros de la Comarca Ribera Alta durante los tiempos de descanso.