FIESTAS DEL PILAR
Sentimiento y fervor popular desde la Ribera Alta del Ebro
LA CRÓNICA
ZARAGOZA
Los municipios de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro volvieron a lucir sus mejores trajes el domingo 12 de octubre para rendir homenaje a la Virgen del Pilar en el acto más multitudinario y popular de las fiestas de la capital aragonesa que este año volvió a batir un nuevo récord.
Ayuntamientos, colectivos y vecinos a título personal desfilaron durante la jornada para depositar flores en el gran manto confeccionado a los pies de la Virgen. Todos ellos contribuyeron a llenar de color el centro de la ciudad. No fue el único acto al que acudieron, ya que el lunes 13, algunos pueblos también participaron en la Ofrenda de Frutos y el Rosario de Cristal.
