El servicio Ecoprovincia cumple dos años reciclando la basura en 265 municipios zaragozanos

El servicio Ecoprovincia de la Diputación de Zaragoza ha cumplido dos años reciclando la basura del contenedor verde en los 265 municipios adheridos y desde su puesta en marcha ya ha gestionado más de 165.000 toneladas de residuos, 20.000 de ellas en los municipios de la Ribera Alta del Ebro.

Antes, toda esa basura se enterraba en un vertedero sin ningún tratamiento previo. Ahora, gracias a Ecoprovincia, se lleva a las plantas de transferencia que la DPZ ha construido en distintos puntos de la provincia y desde allí se transporta hasta Zaragoza para separar y reutilizar la que aún puede aprovecharse. En el caso de la Ribera Alta del Ebro, los residuos de sus localidades se llevan provisionalmente a la planta de transferencia de Borja hasta que se ponga en marcha la de Alagón, que está terminada desde hace más de un año pero todavía no ha recibido todos los permisos.

«En su primer aniversario ya dijimos que el servicio Ecoprovincia ha sido un éxito rotundo y un ejemplo a seguir, y la prueba es que el nuevo plan de residuos que ha impulsado el Gobierno de Aragón sigue el modelo de Ecoprovincia y plantea hacer lo mismo en las provincias de Huesca y Teruel», destaca el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.

«Con Ecoprovincia fuimos pioneros y nos adelantamos para solucionar el problema ambiental que tenían los ayuntamientos zaragozanos, que por sí solos no hubieran podido tratar la basura del contenedor verde para cumplir los objetivos de reciclaje que marca la legislación española y europea. Esa es la esencia de la diputación, apoyar a nuestros pueblos, sobre todo a los más pequeños», insiste Sánchez Quero, que recuerda que la Diputación de Zaragoza asume todos los costes de transportar la basura hasta la capital (24 millones de euros en 10 años) para que los ayuntamientos solo tengan que pagar la diferencia entre la tasa por utilizar el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) y la que les cobraban por enterrar sus residuos sin tratamiento alguno.

Ecoprovincia empezó a funcionar con 245 ayuntamientos adheridos y desde entonces se han sumado otros 20. Solo ha habido 5 consistorios zaragozanos que hasta ahora han preferido no sumarse al servicio a pesar de que la legislación española y comunitaria obliga a los ayuntamientos a reciclar o reutilizar al menos el 50% de sus residuos domésticos y comerciales y de que ese porcentaje se va a ir incrementando progresivamente.