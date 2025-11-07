TALLERES EN BOQUIÑENI
Desde el suelo, hacia la igualdad
LA CRÓNICA
BOQUIÑENI
La Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Boquiñeni, con la colaboración de la Diputación de Zaragoza y su plan de subvenciones de Igualdad para todas y todas, va a realizar, entre otras actividades, unos talleres de suelo pélvico de la mano de la fisioterapeuta profesional Irene Yera.
Esta actividad tendrá lugar durante los meses de octubre a mayo con una sesión mensual.
Hay inscritas más de 30 mujeres de diferentes edades del municipio, a las que se enseñará prácticas de cuidado y de rehabilitación de una parte muy desconocida y a la vez muy importante de nuestro cuerpo como es el suelo pélvico.
