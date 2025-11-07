A la Tardada inicia una mini gira de otoño por España

El grupo de teatro amateur de Pedrola A la Tardada ha iniciado una pequeña gira de otoño por diferentes localidades españolas.

Tras participar con su obra Losers en la 25ª edición de la Internacional de Teatro de Girona, el grupo está representando una nueva obra, que lleva por título, La Valentía de Alfredo Sanzol, estrenada este año como fin de curso de la Escuela Municipal de Arte Teatral de Pedrola bajo la dirección de Mache Bendicho.

A la Tardada Teatro participó el viernes 17 de octubre en la muestra de teatro amateur de la localidad cántabra de Vioño, y el viernes 7 de noviembre volverán a actuar, esta vez en tierras albaceteñas, en la primera edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Villarrobledo que lleva por nombre Villaescénica.