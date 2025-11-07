De la tierra a la luna, con un libro en la mano

La Biblioteca de Pradilla de Ebro organizó en octubre varias actividades con motivo del Día de las Bibliotecas.

Premios a los superhéroes y superheroínas de la lectura.

El viernes 17 de octubre se ofreció el espectáculo teatral Y los sueños libros son de Producciones Kinser. Fue un viaje mágico con Genaro y Jimena, dos amantes de la lectura que llevaron a los asistentes de la tierra a la luna, del mar a la selva, acompañados por canciones en directo, humor y mucha imaginación.

Sarilis Montoro presentó su novela, ‘Rostro de mujer’.

Además, se hizo entrega de los premios a los superhéroes y superheroínas de la lectura que completaron con éxito su Pasaporte de Lectura.

El viernes 24 de octubre, Sarilis Montoro presentó su novela Rostro de mujer, una historia intensa donde Clarisa, Candela y Octavio forman un triángulo de sentimientos encontrados: amor, coraje, desesperación y venganza. Tres almas al borde del abismo, movidas por fuerzas que no siempre pueden controlar. La velada contó también con música en vivo, para disfrutar de la literatura y el arte. Y el viernes 31 de octubre Belentuela ofreció su cuentacuentos Alma Cándida, una actividad llena de magia, humor y mucha participación, incluida dentro del Ciclo Comarcal de Animación a la Lectura.