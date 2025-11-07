Octubre ha sido un mes muy especial para la Asociación de Pensionistas y Mayores San Agustín de Luceni, que ha combinado convivencia, cultura y tradición con dos actividades destacadas: un viaje por el Valle del Baztán y la celebración del Día del Mayor.

El viaje tuvo lugar los días 4 y 5 de octubre, con salida en autobús desde Luceni rumbo al Valle del Baztán en Navarra. Los participantes visitaron enclaves de gran interés como Zugarramurdi, con entrada al famoso Museo de las Brujas, las cuevas de Urdax, y Elizondo, donde disfrutaron de una visita guiada y alojamiento en hotel. La ruta continuó el segundo día por el Parque Natural Señorío de Bertiz, y finalizó en Olite, con visita al emblemático castillo antes del regreso a Luceni.

Pocos días después, el viernes 24 de octubre, los socios se reunieron para conmemorar el Día del Mayor, una cita anual que refuerza los lazos de amistad y agradecimiento a la trayectoria de toda una generación.

La jornada comenzó con una misa en recuerdo de los socios fallecidos, y continuó con una comida de hermandad en el Hotel Restaurante Castillo de Bonavía con la participación de 106 socios.

El encuentro contó también con la presencia de representantes de las asociaciones de mayores de Boquiñeni, Pedrola, Pradilla y Remolinos, fortaleciendo la unión y la colaboración entre municipios vecinos.

La Asociación “San Agustín” valora muy positivamente ambas actividades, que han servido para fomentar la convivencia y seguir ofreciendo experiencias enriquecedoras a todos sus miembros.