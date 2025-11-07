WhatsApp, un nuevo canal para facilitar el acceso a la oferta comercial de Alcampo
Sus clientes pueden recibir los folletos digitales a través de la aplicación
Redacción |
Con el objetivo de ofrecer un acceso más rápido y directo a su folleto digital, Alcampo ha incorporado Whatsapp como nuevo canal de comunicación. Allí, los clientes podrán consultar los productos y las principales ofertas y promociones de la compañía.
El nuevo servicio permite consultar la oferta comercial completa desde el móvil con un solo clic, sin necesidad de descargar documentos o acceder a otras plataformas. Además de la rapidez y comodidad que supone el servicio, esta iniciativa se enmarca en la estrategia de transformación digital y sostenibilidad de Alcampo, que impulsa soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia de compra y reducir el impacto ambiental con la disminución del uso de papel.
El proceso de activación de este servicio es muy sencillo, los clientes deben descargar la App Club Alcampo y, dentro del apartado Mi cuenta y Comunicaciones seleccionar WhatsApp como canal de comunicación e introducir su número de teléfono. A partir de ese momento, recibirán automáticamente el folleto digital en su dispositivo.
