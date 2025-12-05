ARREGLO DE LA CARRETERA COMARCAL
Acaban las obras en la vía que une Alagón y Cabañas
LA CRÓNICA
La Diputación de Zaragoza ha terminado el arreglo de la carretera provincial ZP-5207 entre Alagón y Cabañas de Ebro tras una inversión de 526.000 euros. Las obras, incluidas en el programa de actuaciones en carreteras 2024-2031 que la DPZ puso en marcha en marzo del año pasado, han permitido renovar el firme en el tramo más deteriorado de esta vía que es una de las más transitadas de la red provincial.
El resto de la carretera, desde Cabañas hasta Gallur, se arreglará en una segunda fase que también esta incluida en la planificación 2024-2031 con una inversión adicional de 1,8 millones de euros.
La carretera provincial ZP-5207 (antigua VP-024) conecta Alagón y Gallur pasando por Cabañas de Ebro y Luceni, y dando acceso además a Alcalá de Ebro y Boquiñeni. Las obras ahora terminadas se han centrado en ese primer tramo de 5 kilómetros que discurre entre Alagón y Cabañas por ser el que estaba más deteriorado.
Además de renovar el firme con una nueva capa de asfalto, los trabajos han incluido la mejora de la señalización tanto vertical como horizontal, y de las barreras de seguridad en los tramos de la vía en los que era necesario.
