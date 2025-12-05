PROGRAMA ‘+3.000’ DE LA DGA
Alagón tendrá 25 viviendas asequibles
LA CRÓNICA
ALAGÓN
El presidente Jorge Azcón adelantó en la última sesión plenaria de las Cortes de Aragón que el Gobierno de Aragón va a impulsar «36 viviendas en Utebo, 25 en Alagón y 45 en Figueruelas, una vez lo aprueben sus respectivos plenos. En total, 106 viviendas asequibles en estos tres municipios aragoneses, a los que sumarán más en el futuro». Esta actuación es una primera fase del Programa ‘+3.000’, una iniciativa específica para aquellos municipios aragoneses con una población superior a 3.000 habitantes, con concesiones de vivienda pública de alquiler asequible con opción de compra en torno a 10 años.
