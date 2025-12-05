Taller de oficios
La artesanía del cuero, protagonista en Cabañas
la crónica
cabañas de ebro
La Asociación de Mujeres Casta Álvarez de Cabañas de Ebro participó el sábado 29 noviembre en el taller Oficios perdidos. La artesanía del cuero, que se realizó con gran aceptación, reuniendo en torno a una mesa de trabajo artesano a un amplio grupo de mujeres. La actividad formaba parte del programa cultural Enriberados organizado por la Comarca Ribera Alta del Ebro.
