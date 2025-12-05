La artesanía del cuero, protagonista en Cabañas

La Asociación de Mujeres Casta Álvarez de Cabañas de Ebro participó el sábado 29 noviembre en el taller Oficios perdidos. La artesanía del cuero, que se realizó con gran aceptación, reuniendo en torno a una mesa de trabajo artesano a un amplio grupo de mujeres. La actividad formaba parte del programa cultural Enriberados organizado por la Comarca Ribera Alta del Ebro.