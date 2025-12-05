TORRES DE BERRELLÉN
Asfaltado parcial del polígono industrial
LA CRÓNICA
TORRES DE BERRELLÉN
El Ayuntamiento de Torres de Berrellén, con la financiación parcial del Plan de conservación y mantenimiento de suelo industrial de DPZ, ha llevado a cabo un asfaltado parcial del polígono industrial ubicado a la entrada del municipio.
El coste total de la actuación ha sido de unos 40.000 euros, el 45% aportado por la institución provincial y el resto por fondos propios municipales, y ha servido para renovar el firme de la parte más deteriorada por el constante paso de vehículos, ya que sirve también de acceso a la ronda de la localidad.
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
- El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
- Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día
- Muere un motorista en la A-2 tras colisionar contra un coche a la altura de Santa Isabel
El basket que cambia comunidades: Endesa financiará cinco proyectos sociales en una nueva edición de Cancha Solidaria Endesa
Ofrecido por