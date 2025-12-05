El Ayuntamiento de Torres de Berrellén, con la financiación parcial del Plan de conservación y mantenimiento de suelo industrial de DPZ, ha llevado a cabo un asfaltado parcial del polígono industrial ubicado a la entrada del municipio.

El coste total de la actuación ha sido de unos 40.000 euros, el 45% aportado por la institución provincial y el resto por fondos propios municipales, y ha servido para renovar el firme de la parte más deteriorada por el constante paso de vehículos, ya que sirve también de acceso a la ronda de la localidad.