MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
El ayuntamiento realiza la mejora de caminos rurales
ISABEL SAUCO
Los trabajos para la conservación anual de los caminos rurales en el término municipal de Gallur comenzaron el 18 de noviembre con la maquinaria del Área de Recursos Agrarios de la Diputación de Zaragoza. Según informa el concejal de Agricultura, Jesús Cuber, la institución local «ha tenido que esperar a que estas máquinas atendieran, con carácter de urgencia, a otros municipios aragoneses afectados por la dana de los meses de junio y julio y, tras ellos se han podido los trabajos se han podido iniciar en Gallur».
El concejal indica que «la intervención era necesaria dada la situación en la que se encontraban los caminos de nuestra localidad». En las tareas desarrolladas, desde el ayuntamiento, según explica Cuber, «se ha aportado el rulo compactador y, si fuese necesario, zahorras artificiales para reforzar los tramos que lo requieran». Añade que «el objetivo es garantizar unos caminos rurales en buen estado, seguros y transitables para los agricultores y vecinos que los utilizan diariamente».
Las acciones que se han llevado a cabo para el arreglo y mantenimiento de los caminos son nivelaciones y compactación del terreno mediante rodillo compactador (rulo). Las tareas se desarrollan durante un mes.
