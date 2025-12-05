Boquiñeni vive con fervor el encuentro de dances

La Asociación de Dance de Boquiñeni, con la colaboración de la Comisión de Cultura, organizó el pasado 8 de noviembre el X Encuentro de Dances de la localidad con la participación de los dances de Yebra de Basa, Albeta, Monzalbarba y Boquiñeni.

Yebra de Basa, Albeta, Monzalbarba y Boquiñeni participaron en el encuentro de dances.

En primer lugar, se realizó un pasacalles con todos los dances, en el que, como es habitual, los vecinos y vecinas del municipio montaron dos puestos de comida y bebida, donde los grupos paraban e interpretaban sus bailes tradicionales.

Posteriormente, hubo una actuación en el pabellón municipal de Boquiñeni de cada «dance al completo». Y para finalizar, hubo una cena popular para todos los participantes y vecinos del municipio, la actuación de un grupo musical y disco móvil.