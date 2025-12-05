La casa de juventud se llena los sábados de actividades

La Casa de Juventud de Luceni ha seguido con su programación de fines de semana, ofreciendo una variada propuesta de talleres y actividades dirigidas a los más pequeños y jóvenes. Las sesiones, gratuitas para los usuarios y subvencionadas por el ayuntamiento, se desarrollaron los sábados 8, 15, 22 y 29 de noviembre en el aula polivalente de la primera planta del consultorio médico. Las citas se organizaron por tramos de edad, adaptando los contenidos a cada grupo: zona peque (Infantil), zona joven (1º a 4º de Primaria), y ludoteca (5º y 6º).

A lo largo del mes, los participantes disfrutaron de dinámicas creativas y de aventura, entre ellas: creación de elementos de agentes, Misión en Estambul, Misión en El Cairo, Escape Room de agentes, así como los talleres de smile, arcilla y pintura de arcilla. Una combinación de imaginación, misterio, trabajo en equipo y expresión artística que mantuvo a los grupos muy motivados.

Esta programación mensual reafirma la apuesta del ayuntamiento por ofrecer alternativas de ocio educativo, inclusivo y seguro para la infancia y la juventud de Luceni, fomentando valores como la creatividad, la cooperación y la convivencia