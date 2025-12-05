ALTERNATIVAS DE OCIO EDUCATIVO E INCLUSIVO
La casa de juventud se llena los sábados de actividades
LA CRÓNICA
La Casa de Juventud de Luceni ha seguido con su programación de fines de semana, ofreciendo una variada propuesta de talleres y actividades dirigidas a los más pequeños y jóvenes. Las sesiones, gratuitas para los usuarios y subvencionadas por el ayuntamiento, se desarrollaron los sábados 8, 15, 22 y 29 de noviembre en el aula polivalente de la primera planta del consultorio médico. Las citas se organizaron por tramos de edad, adaptando los contenidos a cada grupo: zona peque (Infantil), zona joven (1º a 4º de Primaria), y ludoteca (5º y 6º).
A lo largo del mes, los participantes disfrutaron de dinámicas creativas y de aventura, entre ellas: creación de elementos de agentes, Misión en Estambul, Misión en El Cairo, Escape Room de agentes, así como los talleres de smile, arcilla y pintura de arcilla. Una combinación de imaginación, misterio, trabajo en equipo y expresión artística que mantuvo a los grupos muy motivados.
Esta programación mensual reafirma la apuesta del ayuntamiento por ofrecer alternativas de ocio educativo, inclusivo y seguro para la infancia y la juventud de Luceni, fomentando valores como la creatividad, la cooperación y la convivencia
