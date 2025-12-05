CAMPEONATO DE ESPAÑA
El Club Agility La Ribera se cuelga tres bronces
LA CRÓNICA
Tres vecinos de la Ribera Alta de Ebro consiguieron proclamarse subcampeones de España en el campeonato nacional de Agility celebrado en Oviedo los días 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre.
De Pinseque, las hermanas Castillo, Noa con su perro Guaje fue subcampeona de España de categoría Infantil-60; y Caroline con su perro Bobby se proclamó subcampeona de España de categoría Juvenil-60. Y de Figueruelas, Leo Pérez con su perro Buddy fue subcampeón de España de categoría Infantil 20-30.
Parece que las nuevas generaciones de agilitistas de la Ribera Alta del Ebro vienen pisando fuerte. Desde el Club Agility La Ribera de Cabañas de Ebro les dan la enhorabuena y les desean mucha suerte para esta próxima temporada que comenzó los días 22 y 23 de noviembre en las instalaciones del club.
