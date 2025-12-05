INFRAESTRUCTURAS
Comienza la construcción de la rotonda en la A-126
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Alagón trabaja estrechamente con el Gobierno de Aragón en el inicio de las obras del Itinerario 8 Zaragoza Norte del Plan Extraordinario de Carreteras (PEC) en la carretera A-126, donde se ha proyectado una rotonda a la salida de la autopista AP-68.
La nueva rotonda tiene como objetivo pacificar y ordenar el tráfico que soportará este punto crítico de la circulación una vez se libere de peaje la AP-68 por el Ministerio de Transportes el 11 de noviembre de 2026.
La actuación ha sido adjudicada a la empresa FCC Concesiones de Infraestructuras.
El desarrollo de los trabajos provocará afecciones puntuales al tráfico, por lo que desde el consistorio de Alagón recomiendan extremar la precaución y atender a la señalización provisional instalada en esta zona del municipio.
