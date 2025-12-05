ASOCIACIÓN SAL Y PIMIENTA
La creatividad crece en el mes cultural de Remolinos
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Noviembre fue el mes cultural de la Asociación de Mujeres Sal y Pimienta de Remolinos, con una programación diversa para todos los gustos.
A lo largo de estas semanas, las mujeres de la asociación disfrutaron de actividades para el cuerpo y la mente: desde dinámicas sesiones de yoga y talleres de hipopresivos, hasta la siempre esperada degustación de postres, y la cena de tapas con la verbena amenizada por la Orquesta Walkiria.
Los talleres creativos también tuvieron una gran acogida: cocina creativa, diseño de totebags, murales con sal que plasmaron la esencia del pueblo, y un divertido taller de maquillaje. Un mes lleno de participación, convivencia y cultura que fortalece, un año más, el espíritu de la asociación.
