La creatividad crece en el mes cultural de Remolinos

Noviembre fue el mes cultural de la Asociación de Mujeres Sal y Pimienta de Remolinos, con una programación diversa para todos los gustos.

A lo largo de estas semanas, las mujeres de la asociación disfrutaron de actividades para el cuerpo y la mente: desde dinámicas sesiones de yoga y talleres de hipopresivos, hasta la siempre esperada degustación de postres, y la cena de tapas con la verbena amenizada por la Orquesta Walkiria.

Los talleres creativos también tuvieron una gran acogida: cocina creativa, diseño de totebags, murales con sal que plasmaron la esencia del pueblo, y un divertido taller de maquillaje. Un mes lleno de participación, convivencia y cultura que fortalece, un año más, el espíritu de la asociación.