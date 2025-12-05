‘Crisálida’, ganadora de los microrrelatos

Crisálida, cuya autora es Victoria Sánchez Aranda (Málaga), fue el relato ganador de la V edición del Concurso de Microrrelatos 25N de Remolinos. La obra fue leída junto al manifiesto el día 25 de noviembre.

Antes, en la biblioteca, se presentó el cuento Luna, Leo y el misterio de la sal encantada, inspirado en Remolinos, y en el que se ha querido mostrar que la igualdad de género es una aventura que comienza en la infancia, en el juego, en la amistad y en la curiosidad, y que el respeto por la diversidad hace que toda la comunidad brille con más fuerza.

Desde el ayuntamiento tienen claro que los valores que enseñamos hoy a nuestras niñas y niños serán la base de la sociedad que construiremos mañana. El cuento es una herramienta para reflexionar, para conversar en familia y para imaginar un mundo donde todos y todas, sin importar su género, puedan ser quienes realmente son, sin barreras.

El cuento, elaborado por Natalia Salvo, está subvencionado por el Plan de Igualdad para todos y todas 2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza.