ACTIVIDADES EN TORNO AL 25N

‘Crisálida’, ganadora de los microrrelatos

La biblioteca acogió la presentación del cuento ‘Luna, Leo y el misterio de la sal encantada’. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

REMOLINOS

Crisálida, cuya autora es Victoria Sánchez Aranda (Málaga), fue el relato ganador de la V edición del Concurso de Microrrelatos 25N de Remolinos. La obra fue leída junto al manifiesto el día 25 de noviembre.

Antes, en la biblioteca, se presentó el cuento Luna, Leo y el misterio de la sal encantada, inspirado en Remolinos, y en el que se ha querido mostrar que la igualdad de género es una aventura que comienza en la infancia, en el juego, en la amistad y en la curiosidad, y que el respeto por la diversidad hace que toda la comunidad brille con más fuerza.

Desde el ayuntamiento tienen claro que los valores que enseñamos hoy a nuestras niñas y niños serán la base de la sociedad que construiremos mañana. El cuento es una herramienta para reflexionar, para conversar en familia y para imaginar un mundo donde todos y todas, sin importar su género, puedan ser quienes realmente son, sin barreras.

El cuento, elaborado por Natalia Salvo, está subvencionado por el Plan de Igualdad para todos y todas 2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza.

TEMAS

El basket que cambia comunidades: Endesa financiará cinco proyectos sociales en una nueva edición de Cancha Solidaria Endesa

Elvira Lindo, en el pódcast del suplemento ABRIL: “En el gremio literario me he encontrado con mucha vanidad y, sinceramente, no tengo tiempo para soportarla”

La respiración coordina los recuerdos: un estudio revela cómo el aliento organiza la memoria humana

Imprescindibles de Navidad en Dungeons & Dragons para amos del calabozo y novatos curiosos

Z16 organiza un evento Cóctel-Master Chef para jóvenes con música, degustaciones y sorpresas

'La ciudad destruida', nueva entrega de la colección 'Memoria visual de Zaragoza'

