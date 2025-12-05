Ciclo DE animación A LA lectura
Cristina Verbena invita a leer en Torres de Berrellén
LA CRÓNICA
La Comarca Ribera Alta del Ebro y el Ayuntamiento de Torres de Berrellén organizan la última actividad del año del ciclo comarcal animación lectora con Cristina Verbena. Donde silban los vientos es una propuesta de narración oral para adultos de cuentos de culturas nómadas, historias de transformaciones y de viajes con una canción para acompañar los pasos. La actividad tendrá lugar el viernes 12 de diciembre, a las 20.00 horas, en la biblioteca de Torres de Berrellén.
El ciclo comarcal de animación lectora se ha desarrollado de septiembre a diciembre con propuestas para todas las edades protagonizadas por algunos de los nombres más relevantes de la narración oral y dinamización lectora actual como Félix Albo, Belentuela, Charraire cuenteras, Roberto Malo, Daniel Tejero, Miguel Mena o Soraya Herráez de Un punto curioso. También ha habido un taller de realización de personajes de cómic con Luis Orús en Gallur. En total, han participado más de 550 personas, una cifra que refleja el interés por la lectura en la Comarca y el importante papel de las bibliotecas municipales en el tejido cultural.
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
- El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
- Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día
- Muere un motorista en la A-2 tras colisionar contra un coche a la altura de Santa Isabel