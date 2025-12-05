Cristina Verbena invita a leer en Torres de Berrellén

La Comarca Ribera Alta del Ebro y el Ayuntamiento de Torres de Berrellén organizan la última actividad del año del ciclo comarcal animación lectora con Cristina Verbena. Donde silban los vientos es una propuesta de narración oral para adultos de cuentos de culturas nómadas, historias de transformaciones y de viajes con una canción para acompañar los pasos. La actividad tendrá lugar el viernes 12 de diciembre, a las 20.00 horas, en la biblioteca de Torres de Berrellén.

El ciclo comarcal de animación lectora se ha desarrollado de septiembre a diciembre con propuestas para todas las edades protagonizadas por algunos de los nombres más relevantes de la narración oral y dinamización lectora actual como Félix Albo, Belentuela, Charraire cuenteras, Roberto Malo, Daniel Tejero, Miguel Mena o Soraya Herráez de Un punto curioso. También ha habido un taller de realización de personajes de cómic con Luis Orús en Gallur. En total, han participado más de 550 personas, una cifra que refleja el interés por la lectura en la Comarca y el importante papel de las bibliotecas municipales en el tejido cultural.