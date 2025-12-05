Educación acometerá la ampliación y rehabilitación integral del instituto

El Gobierno de Aragón invertirá 8,2 millones de euros en la rehabilitación integral y la ampliación el IES Conde de Aranda de Alagón. Así lo anunció la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, en la visita que realizó al centro el jueves 13 de noviembre, en la que avanzó que ya se ha licitado la redacción del proyecto y la dirección de obra.

La responsable de Educación, que estuvo acompañada por el equipo directivo del centro, el alcalde y otros representantes de la corporación municipal, detalló que el inicio de las obras está previsto para el último trimestre del próximo año, y tendrán una duración estimada de 24 meses, dado que los trabajos convivirán con la actividad lectiva del centro.

También explicó que se edificará un nuevo aulario, se reformarán y mejorarán los dos edificios existentes, y se habilitará una nueva zona de patio cubierto. Se pondrá solución así a la falta de espacio, y se solventarán las deficiencias que presenta el IES, que cumple este curso su 50 aniversario y que fue construido en origen en un único edificio.

Actualmente, y debido al crecimiento experimentado en el número de alumnos a lo largo de estas décadas, el instituto ocupa también, además de otro edificio construido posteriormente, el edificio de idiomas y parte de la planta primera de la escuela infantil. Además, cuenta con aulas prefabricadas para dar cabida a la totalidad de los estudiantes, que proceden también de localidades del entorno como Pinseque y Remolinos.

La solución planteada permitirá descongestionar el centro, que cuenta este curso con 600 alumnos; solventar las deficiencias que acumula debido a su antigüedad y al deterioro propio del uso, y mejorar su accesibilidad, así como su confortabilidad y la eficiencia energética del mismo.

También se adecuará el pavimento, las pistas, las zonas verdes y el cerramiento del patio, que está en muy mal estado, y se habilitará una nueva área de recreo cubierta.

«Una educación de calidad requiere de unas infraestructuras en las mejores condiciones», señaló la consejera, tras destacar que «este gobierno cumple con sus compromisos».