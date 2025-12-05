Erika Hernández habla sobre los hábitos alimentarios

Con el objetivo de promocionar la salud entre jóvenes dentro del marco de la igualdad de género, Alagón acogió un taller interactivo e inclusivo en torno a la cocina y los hábitos alimentarios, promoviendo la desaparición de roles y estereotipos de género, y fomentando una educación alimentaria a través de la cocina y de buenos hábitos.

La nutricionista Erika Hernández impartió las tres sesiones en el Centro de Formación Alaún de Alagón, para su alumnado de Grado Medio de Gestión Administrativa.