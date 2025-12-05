TALLER INTERACTIVO E INCLUSIVO
Erika Hernández habla sobre los hábitos alimentarios
LA CRÓNICA
ALAGÓN
Con el objetivo de promocionar la salud entre jóvenes dentro del marco de la igualdad de género, Alagón acogió un taller interactivo e inclusivo en torno a la cocina y los hábitos alimentarios, promoviendo la desaparición de roles y estereotipos de género, y fomentando una educación alimentaria a través de la cocina y de buenos hábitos.
La nutricionista Erika Hernández impartió las tres sesiones en el Centro de Formación Alaún de Alagón, para su alumnado de Grado Medio de Gestión Administrativa.
