DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
Homenaje a los voluntarios de la residencia de mayores
LA CRÓNICA
La Coordinadora Aragonesa del Voluntariado celebró el viernes 14 de noviembre el Día Internacional del Voluntariado 2025 en el Centro Social de Pedrola, en colaboración con el Ayuntamiento de Pedrola y la Comarca Ribera Alta del Ebro.
Este año este acto tuvo lugar en Pedrola para homenajear y reconocer la labor del voluntariado de la Fundación Hospital Almau con las personas mayores de la residencia.
Marta García, concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Pedrola y vicepresidenta de la Comarca Ribera Alta del Ebro, inauguró la jornada, y luego se entregó un diploma a cada una de las personas voluntarias, y se proyectó un video realizado por la Coordinadora sobre la importancia del voluntariado en la Comarca Ribera Alta del Ebro, en el que participó una voluntaria de Pedrola.
Finalmente, se inauguró la exposición Ponle cara al Voluntariado, que se pudo disfrutar en el Centro Social de Pedrola.
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
- El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
- Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día
- Muere un motorista en la A-2 tras colisionar contra un coche a la altura de Santa Isabel