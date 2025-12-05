Homenaje a los voluntarios de la residencia de mayores

La Coordinadora Aragonesa del Voluntariado celebró el viernes 14 de noviembre el Día Internacional del Voluntariado 2025 en el Centro Social de Pedrola, en colaboración con el Ayuntamiento de Pedrola y la Comarca Ribera Alta del Ebro.

Este año este acto tuvo lugar en Pedrola para homenajear y reconocer la labor del voluntariado de la Fundación Hospital Almau con las personas mayores de la residencia.

Marta García, concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Pedrola y vicepresidenta de la Comarca Ribera Alta del Ebro, inauguró la jornada, y luego se entregó un diploma a cada una de las personas voluntarias, y se proyectó un video realizado por la Coordinadora sobre la importancia del voluntariado en la Comarca Ribera Alta del Ebro, en el que participó una voluntaria de Pedrola.

Finalmente, se inauguró la exposición Ponle cara al Voluntariado, que se pudo disfrutar en el Centro Social de Pedrola.