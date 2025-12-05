Los más jóvenes disfrutan de historias, cuentos y talleres

El Ayuntamiento de Alagón organizó el fin de semana del 16 y 17 de noviembre el IV Salón del Libro Infantil en la Sala Alaún, un lugar de encuentro en tomo a la lectura de libros destinados especialmente para los más pequeños de la casa. La actividad contó con la participación de escritores e ilustradoras, editoriales, librerías, narradoras y cuentacuentos.

El Salón del Libro Infantil iba dirigido especialmente a los más pequeños de la casa. | SERVICIO ESPECIAL

Las actividades comenzaron el sábado por la mañana con el pasacalles “Los encantadores de cuentos”, un taller de ilustración con David Guirao, y “Caperucita feroz y el lobo de la lámpara” de Charraire Cuenteras. Por la tarde, el ilustrador Canizales fue el pregonero del evento, y luego ofreció un taller de ilustración. También entregó los premios a los Superlectores de la Biblioteca de Alagón.

Y el salón finalizó el domingo por la mañana con un taller de ilustración de Elisa Arguilé, y un cuentacuentos de Lü de Lürdes.

